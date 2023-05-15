依交通部機車使用狀況調查報告，有六成民眾使用機車通勤、通學，其次為購物約佔2成，而通勤、通學每天使用機車約2.2次，每次行駛平均時間為32.9分鐘，在經常行駛的情況下，可能發生如油電用罄、在偏遠路段拋錨等意外狀況，若無足夠的保險支應，就必須自費處理。據了解，偏遠拖吊費用即要2,500元，對於學生及小資族來說是一筆額外的負擔。

而富邦產險於官網所推出的「機車道路救援險」，民眾在線上投保除強制險以外的任意車險後皆可加保，以五年內之普通重型機車試算（250cc以下），只要年保費108元起，即可享有30公里內最高拖救費用3萬元理賠金，保障內容包含送油、拖吊及急修等服務。

富邦產險建議，民眾平時應多注意機車的保養，包括定期更換機油、確認車燈狀態及行前檢查輪胎等，除了養成好習慣也讓自身行車更安全，另外，具備足夠的機車保險也能降低意外發生造成的風險及損失。