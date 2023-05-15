每個職業都有禁忌，一名男網友表示，同病房一名陪病的男子，為了認識某位護理師，給對方一袋切好的鳳梨，護理師傻眼直接打槍，讓在一旁目睹全程的他哭笑不得，貼文曝光，全網友也搖頭說，「在醫院送鳳梨，會讓醫護變得很忙，送之前都不會做功課嗎？」

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，對面床有名陪病的男子，很想認識某位護理師，為拉近彼此距離，男子拿著一袋切好的鳳梨給對方，護理師一看當場翻白眼，再也不跟這位陪病男子交談了，讓他在一旁看了忍不住笑出來。

貼文讓網友秒懂，「鳳梨在醫院是大忌」、「醫院最怕鳳梨，會忙不完」、「哈哈哈哈哈，不能給鳳梨啦」、「怎麼會給鳳梨啊……」、「送之前都不會先打聽一下嗎？」、「踩到醫院的禁忌地雷了」、「鳳梨和芒果相關的食品都是大忌」。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金曾說，在醫界有個迷思，吃鳳梨會增加工作量，雖然是玩笑話、也沒有根據，但醫護都會盡量避免。他也提慈濟醫院相關研究，發現上班忙碌與否，和吃鳳梨沒有關係。