一蘭拉麵取消全年24小時營業！一蘭拉麵今天宣布因為人力有限，明天起調整營業時間，從24小時營業改成周一到周四早上5點至10點休息，僅周五、六、日24小時營業，許多網友得知後表示，「看來人力不足的問題哪裡都有」、「這樣還敢推周休三日笑死人」。

一蘭拉麵今天在臉書粉專發出公告，因店舖人力有限，明天（16日）起調整台灣台北本店及別館營業時間，周一至周四營業時間為凌晨0至5時、及早上10時至晚上11點59分，等於早上5至10時休息；至於周五至周日，還有連假期間，維持24小時營業，各店舖營業時間依Google公告為準。

一蘭拉麵取消平日24小時營業。（翻攝自一蘭拉麵粉專）

對於一蘭拉麵取消平日24小時營業，網友紛紛留言：「看來人力不足的問題哪裡都有」、「沒有24小時了」、「一大早休息五個小時合理」、「這樣還敢推週休三日笑死人」。

「一蘭拉麵」自1960年於日本福岡創立，招牌為豚骨拉麵，特色是提供一人一席的「味集中座位」，是日本知名連鎖拉麵店，2017年來台開設分店，目前分店有台北信義區台北本店、台北本店別館，以及2022年11月開幕的台中朝富店。