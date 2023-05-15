劉德華首度與久石讓合作，自覺音樂造詣又更前進一步。（台灣映藝提供）

劉德華（華仔）跟日本殿堂級音樂大師久石讓破天荒首度合作，為電影《川流不”熄”》一同創作宣傳歌曲〈慢慢〉，由久石讓譜曲、華仔親自填詞。華仔揭貴為大師級的久石讓要求相當嚴格，對方最初非一口答應合作，並直言新歌令自己在音樂上再前行一步。

電影《川流不”熄”》講述主角們三代之間的父子情，雖然華仔沒有參與演出，但得知久石讓會為電影配樂，感到非常驚喜。電影拍完後，華仔欣賞久石讓為電影創作的音樂，更被當中的旋律觸動，因此主動邀請對方合作，順利促成這首電影歌曲誕生。

「當久石讓老師寫好旋律後，就說要我先填好詞讓他過目，他當時指出未必一定給我唱。我特別用心創作〈慢慢〉這首歌詞，裡面很能夠表達出父子幾代之間的感情，因為每個父母都有爸爸媽媽，他們有了孩子後才能了解自己父母的感受。」華仔坦言自己亦是從別人的孩子，轉變為父母才能真切明白箇中感受，而久石讓看完華仔的歌詞後，便答應這次的合作。

華仔又指在創作過程中，感受到久石讓對音樂的熱情以及對後輩的要求，「這次只是隔空合作，期待未來能與久石讓老師親自見面，因為我相信一定能從藝術家身上找到值得學習的地方。我覺得若一個人能讓身邊的人加以學習，會是位很好的人生導師，這次合作令我在音樂上更前進一步。」

華仔非常欣賞久石讓老師創作的音樂，無論是以往經典的宮崎駿動畫主題曲，抑或關於真實生活的作品，都是充滿童真和生命。「久石讓老師的音樂，每一次都給我一種很貼近生活的感覺，他會令你理解這個世界有高低、離合，但只要真心面對，世界就會美好。」