中天綜合台《小明星大跟班》明（16日）晚10點播出「真的懂還是自以爲懂？新婚夫妻默契大考驗」，去年結婚的蔡允潔坦言對老公Fraser不太了解：「他是一個悶葫蘆，什麼話都不講，但他應該很討厭我常把離婚兩個字掛嘴邊。」

此話一出，讓原以為兩人閃婚應該還在蜜月期的嘉賓都相當震驚，但蔡允潔坦言，因為自己是一個沒有EQ的人，所以只要遇到無法解決的事情就會跟另一半說「不然就離婚」，她也檢討自己，「我知道這樣是不對的，我也會冷靜的時候跟他講對不起，可是情緒一上來我就忍不住。」Fraser被問到怎麼解決衝突，好脾氣的他無奈表示，只能等蔡允潔氣消，但很多時候都是氣了2天還在生氣。

蔡允潔還爆料，Fraser當時的求婚鑽戒是跟媽媽暫借的，她知道後氣到差點不想嫁了，「這件事情的本身是美意，因為他媽媽拿戒指給他的時候說『這是爸爸送給我的第一個戒指』，但他完全沒把這句話加進來，所以我非常生氣跟他說，『我沒有要幾克拉的鑽戒，我只要一個屬於我自己的東西』，也覺得我們沒有那麼廉價，你沒有必要去借戒指，求完婚還要還給你，但因為他不知道事情的嚴重性，我們全家已經都翻臉，所以他還沒講完，我們就把他趕出去了。」

Fraser則說：「求婚的時候我跟家人借戒指，想說之後再補，後來他媽媽發現就好生氣，我一個禮拜沒有見到她（蔡允潔）。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。