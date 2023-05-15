台灣將在亞洲率先實施「周休三日」？ 鄭文燦回應了

台灣在2021年年均總工時達世界第四，近日有民眾在公共政策網路參與平台上發起連署，要仿效英國，讓台灣成為亞洲首個周休三日的國家，時間截止前已有5736人附議，達聯署門檻，政院須在6月26日前回應。對此，民進黨立委許智傑15日說台灣時機未到，但可以降低工時角度切入，作為中間因應作法。

提案「周休三日」的網友「Lucas」認為，若台灣實行周休三日，將有減少員工離職率、增加陪兒女的時間、提升工作效率等優點。行政院副院長鄭文燦稍早稱，英國正在測試此制度是否會提高工作效率，但目前亞洲還沒有任何國家推廣「周休三日」相關政策，政府會據實把全世界發展的趨勢，向提案公民報告。

5000人附議！「周休3日」公民提案過門檻 政府這天將回應

對此，許智傑上午赴立法院受訪指出，全世界有些國家已經實施周休三日制度，以台灣目前狀況，恐怕時機還沒到達，但可以從降低工時的角度，讓勞工有更多休息時間，提高工作效率，這是未來台灣逐漸走入該方向的中間因應作法。