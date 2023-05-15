台中捷運列車撞上興富發建設工地掉落的吊臂，釀成1死10傷憾事，中捷應變SOP遭放大檢視，交通部今天表示，捷運是自動駕駛，但發生意外時，隨車人員必須要拿鑰匙開門才能按下停車按鈕，未來會加強演練，本周內將找各縣市所有軌道系統主管機關，除了捷運，包括台鐵、高鐵在內，盤點捷運周邊工程是否有潛在危險，並由路政司主責相關會議。

交通部今天列席立法院交通委員會報告並備詢。國民黨立委洪孟楷詢問中捷後續處置一事。交通部政務次長陳彥伯坦言，這次有異物進入軌道，確實無法即時反應，因此會和地方政府檢視現有防護機制，若有不足就改進SOP標準流程，今天下午將會到台中訪查。

民進黨立委許智傑質詢時問交通部，有沒有掌握現在全世界有快速偵測到異物就會停車的系統？並要求較通部做功課去查，並指出，現有分自動停與人工停車兩種？這次「人工停」部分，顯然就是疏失。

陳彥伯表示，現行的方式是，隨車人員會待在駕駛艙旁，若看到有障礙物，必須去按緊急按鈕，按了就會停，不過，要用鑰匙打開捷運駕駛艙，平常駕駛艙因為是無人假釋，因此沒有開放，擔心旅客碰觸，因此沒有開放。這次影片看起來，隨車人員沒有在駕駛艙。陳彥伯表示，平常會需要多演練這個動作，會要求地方政府做到加強。

許志傑不滿，要是人工停，那交通部應檢討未來如何防範再度發生？讓隨車人員知道，看到意外就知道要去開鑰匙，「如果中央政府這個也不懂，地方如何負全責？台灣這麼多軌道如何不再發生？」

國民黨立委洪孟楷說，過去可能沒慎想過，捷運會面臨從天而降的災禍，加上當前無人駕駛捷運車輛增加，這次中捷的行控中心顯然沒法第一時間啟動SOP停駛導致直接撞上，交通部有要求檢討嗎？

陳彥伯回應，每個軌道系統都有相關異物入侵、障礙物偵測系統，此案看來確是沒法及時反應；交通部會要求地方政府檢討既有防護機制是否有待改善，對隨車、站務人員應變處置也會一併檢討。

陳彥伯並表示，除了各地捷運之外，本周內將會邀集各地方政府盤點捷運周邊工程是否有潛在危險。除了捷運，所有軌道系統包括台鐵、高鐵在內，也會一併檢視，預計本周完成，由路政司主責相關會議。