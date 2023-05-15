而鳳凰(5706)首季雖受資本市場震盪拖累，業外轉虧意外導致稅後虧損加劇，不過，在本業獲利強彈登近3年半高，股價未受太大影響，今日開高後一度飆漲8.9％至68.5元，為近1個月高點，惟盤中漲幅明顯收斂至近2.5％。

山富首季合併營收7.41億元，季增達1.34倍、年增達10.43倍，登近13季高點。營業利益0.68億元，終止連8季虧損衝上新高。配合業外維持收益挹注，使稅後淨利0.72億元、每股盈餘達2.02元，終止連8季虧損同步創高，並一舉創2015年全年1.11億元以來高點。

五福首季合併營收6.55億元，季增達2.47倍、年增達22.53倍，營業利益0.11億元，終止連11季虧損，雙創近3年高點。雖然業外收益銳減，稅後淨利0.29億元，仍季增達17.76倍、較去年同期虧損0.25億元大幅轉盈，衝上歷史次高，每股盈餘0.9元則為第三高。

鳳凰首季合併營收3.48億元，季增達1.95倍、年增達14.53倍，創近3年高。營業利益0.34億元，終止連11季虧損、創近3年半高。惟因業外轉虧、且虧損創0.44億元新高拖累，歸屬母公司稅後虧損0.08億元，幅度反擴大達83.8％，每股虧損0.12元。

鳳凰首季業外虧損加劇，主因與子公司雍利3月向海外基金發行機構CCIB及CCAM申請贖回全部海外基金，惟CCAM受金檢及洗錢查核影響，自元旦起暫停所有商品本金贖回，贖回時程遞延加上資本市場波動加劇，對此須提列預期信用減損、認列帳面價值減損。

鳳凰及雍利申請贖回的海外基金總額合計為3361.7萬元，由於時程仍無法確認，鑒於市場報價及交易活絡性存在重大不確定性，信用風險顯著增加，故於首季全數提列預期信用減損、並認列帳面價值評價減損，其中前者屬於一次性影響，後續若順利贖回則可回沖。