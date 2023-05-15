回顧上周盤價，國際鐵礦砂/廢鋼下跌趨緩，國內廢鋼、鋼筋基價平盤，鋼筋止步連3周下跌；型鋼產品基價則每公噸下跌800元，中止連11周持平。

本周廢鋼、鋼筋盤價持續持平，廢鋼收購價在每公噸1.09萬元，鋼筋價格每公噸為1.94萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.68萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，本周報價每公噸持平為355美元，雖然土耳其需求疲弱、里拉持續貶值，亞洲需求亦弱且受大陸鋼價下跌因素影響放緩採購，然賣方成本支撐價格持穩美廢本周報價平盤；日本2H廢鋼本周則從每公噸370美元下跌為365美元，受到越南/韓國市場需求轉弱，壓抑日廢價格每公噸小跌5美元，但跌勢放緩，跌幅並未擴大。

大陸鋼廠第一季獲利不佳，市場需求偏弱、鋼品低檔盤整，鋼廠醞釀減產保價，鐵礦砂反彈相對無力，澳洲鐵礦砂自每公噸102.15美元小幅上漲至102.55美元。