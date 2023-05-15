為期3天的七國集團（G7）首腦峰會本周五（19日）起在日本廣島召開。據香港《經濟日報》引述路透報導，美國官員透露，聯合聲明將有專門針對中國部分，並附帶提案說明如何應對中國的經濟脅迫。中國外交部上周回應類似報導時強調，堅決反對其他國家搞經濟脅迫，敦促G7順應開放包容的時代大勢，停止搞封閉排他的小圈子。

路透引述位熟悉討論情況的美國官員稱，會議將發表全面的聲明，其中將討論關於中國在海外交易中採用經濟脅迫而引發的關切，它將是總體公報的組成部分。另預計會議還將發布一份經濟安全聲明，作出更廣泛的書面提案，說明G7成員國將如何規畫和協調，合作對抗來自任何國家，尤其是中國的經濟脅迫。

報導稱，該官員解釋，這並非為了讓美國與中國經濟脫鉤，而是為了去風險及多樣化，「當然，G7每個成員在一定程度上對於中國問題的處理都會遵循自己的方式，但也會有一套原則將G7團結在一起，對中國採取共同策略」。他補充，聯合聲明的內容仍需要通過外交磋商調整，並討論其具體措辭。

路透稱，本次峰會將考驗成員國能在多大程度上就對待中國問題達成一致，有關中國的條款一直是G7財金領導人目前在日本新潟會議上的一項主要議題，他們在會談中重點關注如何減少本國供應鏈對中國製造業的過度依賴。不過，一些G7成員國對簽署限制中國對外投資的協議持懷疑態度。

俄羅斯和中國議題是本次峰會的焦點，早前已傳出消息，拜登可能在此期間公布對中國的新投資禁令，義大利也可能同時宣布退出「一帶一路」的決定。

另外，美國國務卿布林肯本月底將出席歐盟-美國貿易和技術委員會第四屆會議，路透社事先取得會議的聲明草案，表示雙方將在本次會議上承諾在應對中國非市場行為關切上採取聯合行動，協調相互間對半導體和其他產品的出口管制，並爭取召開定期會談，討論阻止歐美企業支持戰略對手技術的外向投資。

美國和歐盟亦將合作抗衡外國的訊息操控，包括中國誇大俄羅斯有關烏克蘭戰爭的虛假信息的敘述。