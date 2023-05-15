光禹國際董座字維新表示，品牌餐飲既有會員紅利加上AR／全息的沉浸體驗，一來可吸收品牌巿場客源，二來也可結合附近商家品牌選物，消費者從看全息劇場到餐飲消費，整個HOLOPARK就像大型的沉浸場域，隱藏虛實整合彩蛋。

在法國，高檔餐飲加上紅磨坊卡巴萊歌劇，是一種旅遊高檔標配。高雄HOLOPARK在經歷兩年多的技術探索與場域試驗，透過餐秀套票找到能讓巿場買單的長尾效益。

高雄HOLOPARK關鍵是全息投影表演，將推出的「紅磨坊卡巴萊全息歌舞秀」，起源於1880年代的法國，是一種具有喜劇、歌曲、舞蹈及話劇等元素的娛樂表演，演出時將浮空投影人物和真人舞者，結合特效光影，穿梭於虛實之間。

字維新表示，從科技、娛樂、金融其至醫藥，都有結合元宇宙發展的潛能，如何創造可永續經營、結合文化創意的商業模式，將透過HOLOPARK元宇宙實驗基地持續挖掘全新獲利模式。

二年的疫情曾讓高雄大港橋HOLOPARK陷入營運困境。今年初，光禹國際獲政府5G計劃補助，把高雄大港橋HOLOPARK轉換成元宇宙實驗基地，嘗試跨域整合，結合高檔美食、婚宴巿場，打造全新沉浸5G全息場域，獲國內知名連鎖店認同，引進旗下三個品牌，透過全息技術，創造差異化。