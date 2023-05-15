今年47歲的黃錦榮，為激勵女兒報考今年國中會考，從今年3月開始重拾書本苦讀，目標挑戰27級分，被問到讀書心得，黃錦榮說，現在的題目比以前靈活，對自己有信心，女兒也在他的影響下有所提升，用自己做為榜樣，陪伴女兒繼續向前，他的目標要考到27級分。

人家都說父母是孩子的第一位老師，在6歲前幾乎都是靠模仿父母成長，黃錦榮在教育孩子自有一套，他曾在女兒國小校慶時，穿著炭治郎的衣服衝進會場，在創造回憶的同時，同時為孩子帶來正向且激勵的效果，樹立好的榜樣。

黃錦榮表示，現在的題目跟以前比靈活很多，他認為這樣對孩子未來應用有很大幫助，對自己有信心，以數學來講，過去在備考時對自己模擬考，參考過去5、6年的考古題，他都可以拿到A＋到A＋＋的分數。

黃錦榮說，女兒明年才考試，他在報名完才告訴現在國二的女兒，女兒說又來了，老爸不要再鬧了；太太也是很傻眼，不過太太看到這幾個月與女兒一起讀書的成果，也對他豎起大拇指，認為有出乎意料的效果。

他說，他的目標要考到27級分，他說算換點數數學可以拿到8、9分，自然可以拿6、7分，英文他比較不在行，只有信心拿到3分，至於國文、社會則可以拿4、5分，因此有信心拿到27分。

黃錦榮強調，女兒的目標放在彰女，現在校排200左右還有很大進步空間，這3個月陪伴女兒讀書下來，確實有顯著的提升，相信接下來按部就班，繼續陪伴女兒努力前進，對於未來的成績是值得期待的。