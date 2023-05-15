基隆地檢署15日表示，今年3月因為暴力討債遭逮捕的黃嫌等人，全案偵查終結，提出追加起訴，移送基隆地院併案偵辦。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

去年11月，天道盟太陽會基隆分會的黃姓會長才因為涉嫌向基隆廟口一帶店家強索保護費，遭基隆地檢署起訴，今年3月又因為帶著4個小弟暴力討債，遭基隆市警察局第四分局逮捕。15日上午，基隆地檢署將全案偵查終結，依黃某等5人涉犯恐嚇、非法剝奪行動自由、傷害及違反組織犯罪防制條例等罪追加起訴及移送併辦。

去年11月，黃嫌因為涉嫌向基隆廟口一帶的店家強索保護費，遭基隆地檢署起訴。今年3月16日，黃嫌在解除羈押後，又夥同鄭姓等4名小弟，分持西瓜刀、球棒等，至受害人的家中、公司進行盯哨、騷擾恐嚇。

基隆市警察局第四分局在基隆地檢署檢察官江柏青指揮偵辦下，16日逮捕了黃嫌等5人，並查扣刀械、球棒等犯罪工具。經基隆地檢署複訊後，3月17日將黃嫌等5人向基隆地院聲請羈押禁見獲准。

基隆地檢署15日表示，全案已經偵查終結，因與法院審理中之前案具有相牽連關係，故追加起訴及移送併辦。地檢署強調，為有效防制暴力份子對社會之危害，基隆檢警仍將持續對轄內幫派份子、據點加以嚴密監控，高密度偵辦打擊相關組織型暴力犯罪，並依法從嚴追訴。