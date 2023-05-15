萬歲牌鍋煮伯爵茶口味 (圖右) 焦糖漬蘋果口味。（萬歲牌提供）

「鍋煮奶茶王子」炎亞綸再添一專家頭銜，研究堅果調味，跨界合作萬歲牌堅果推聯名限定款，他擔任堅果品牌的品味總監，破天荒與品牌攜手開發「鍋煮伯爵奶茶」、「焦糖漬蘋果」等兩風味長大系堅果，引領多層次新食感風潮。在演藝圈影、視、歌三棲的他，自認也是多層次的人，他說：「每個人都不只有一個面向去欣賞」，並進一步解釋除了自己在娛樂圈涉略的領域都不太一樣外，同時在面對不順遂生活時也培養出很多興趣，讓他在理解朋友百行百業的經歷時，了解到更多面向、不同的人生，讓他的生活層次更加豐富。

炎亞綸近年來不管在螢光幕前或社群網站上都展現真實自我，去年主演的邪教影集《我願意》更是備受好評。談到如何定義長大？炎亞綸認為，長大是懂得自己的好，而不再因為別人的三言兩語否定自己。若回頭看過去，年輕時期的自己與現在最大差異是什麼？炎亞綸笑稱只有妝髮質感跟拍照姿勢與心態不同，但現在心態更加泰然，以積極、開心跟享受，3個形容詞來描述現在的自己，自認現階段是「I’m Good」，是他目前最舒適的狀態。

炎亞綸更指出，長大是一種心理狀態，而不是年齡，「自己能對遭遇到的事有更高層次的想法或智慧去解決，如何與不順遂相處，是否有轉換情緒的能力？如果能有的話，我覺得是相對成熟的事情。」炎亞綸舉例因疫情而挫折時，正巧有機會好好檢視自我生活狀態，「比方開始控管收入，對生活掌握更透徹，回到正常生活之後就能更有效管理自己的理財方式。」又或者因疫情沒有工作，「這時把自己身體照顧得更好、去健身，也是一種透過不順遂的歷程去提升自己的例子，懂得愛自己，才是長大。」

特別的是，炎亞綸與堅果品牌也發揮創意，將「長大系堅果」與嘖嘖募資平台獨家合作，共同打造堅果新風味，號召網友一起參與，參與網友還有機會獲得炎亞綸親筆簽名小卡等。炎亞綸說：「創新跟創意是生活的基石，我覺得要天天去感受這世界的新鮮跟好玩的地方，才能找到內心的滿足跟富足。」他也讚歎傳統品牌突破自我的能力，「萬歲牌從小陪著我們長大，技術成熟但口味不斷挑戰創新，很多人容易成功了就不會去改變，但萬歲牌一直想突破自己的天花板，讓更多人去享受堅果的美味。」嘖嘖募資網址：https://shop.lianhwa.com.tw/l-29q5s