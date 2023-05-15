動保處從抽油煙機排氣管救出一窩貓頭鷹。（新北市動保處提供）

救援人員架設巢箱。（新北市動保處提供）

巢箱裝設在約3米高的樹上。（新北市動保處提供）

救援人員將領角鴞雛鳥送至巢箱內。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲八里區謝姓民眾通報，清理6樓家中抽油煙機時，竟清出一窩貓頭鷹，動保處派員前往救援，帶回1隻成鳥及4隻雛鳥，經確認為領角鴞，隨即聯繫鳥類救援諮詢公司到場評估，決定在附近3米高樹上架設貓頭鷹巢箱，方便貓頭鷹育雛。

謝姓民眾表示，去年就有貓頭鷹逗留抽油煙機排煙管，但幾天後就離開，當時不以為意。但今年貓頭鷹再次飛回，停留時間更長，後來因排煙口破損，且不斷掉落灰塵，整修清理時，才發現貓頭鷹竟在內築巢。

現場評估後本欲在住家頂樓架設巢箱，但因地勢過於垂直，為了避免幼鳥離巢練飛時不慎摔落，故另覓地點，考量不能離原棲地太遠，故在附近高樹上裝設巢箱，同時建議住戶封閉原鳥巢出入口，以防親鳥再度築巢。

領角鴞身長23公分至25公分，是小型夜行性猛禽，以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食。棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中，是台灣海拔分布最低，且生活環境最接近人類的鴟鴞科鳥類，是典型的鄉土鳥種。領角鴞適應力強，在果園、檳榔園都有繁殖記錄，甚至於在市區內樹木較多的公園、校園都有出現記錄，築巢在樹洞裡，每次產3至5個蛋，是台灣常在都市內能見到的貓頭鷹。

動保處表示，4至8月是許多鳥類繁殖與育雛學飛的高峰季，往年這段期間接獲雛鳥落巢救援通報最多，民眾伸援前先「停、看、聽」，尤其「聽」是否有親鳥在附近鳴叫呼喚，切勿第一時間帶離幼雛鳥，讓幼雛鳥在親鳥照顧下更有機會在野外生存，希望民眾能在動物繁殖期內多加體諒，營造新北友善動物環境。