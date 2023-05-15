桃園區戶政事務所準備精巧金鏟子和蜜糖吐司兌換券。(蔡依珍攝)

桃園區戶政事務所打造浪漫結婚場景供新人拍攝新婚紀念照。(蔡依珍攝)

已婚男人最擔心忘記結婚紀念日！520諧音「我愛你」浪漫又好記，年年登上熱門結婚登記日，今年5月20日巧遇假日，為了讓新人能選定屬意日子登記結婚，桃園市政府民政局13區戶政事務所聯合舉辦「結婚指定520，戶所甜蜜送好禮」活動，新人在5月17日至5月19日3天到戶所完成登記，並指定520為結婚生效日，即可獲得甜蜜好禮，數量有限送完為止。

民政局戶政科統計，近年來具有特殊意義或是諧音的日子，特別受到新人青睞。以桃園市去年的結婚對數為例，最多是諧音「我愛你」的5月20日，共829對；其次為「1111光棍節」的11月11日，共478對；第三則是象徵「一心一意」的1月1日，共96對，分登桃園市熱門結婚日前三名。

民政局長劉思遠表示，結婚是人生重要大事，今年5月20日剛好遇到假日，為了讓新人歡喜如願，特別舉辦「結婚指定520 戶所甜蜜送好禮」活動，開放新人指定結婚紀念日。同時，13戶所也打造浪漫結婚場景供新人拍攝新婚紀念照，並送上新婚賀禮，讓新人感受甜蜜祝福。

桃園市戶政事務所主任王瓊慧說，異性婚會送象徵「緊產子」的精巧金鏟子祝福早生貴子，同性婚則會送蜜糖吐司兌換券祝福甜甜蜜蜜，現場也會有精心布置，讓新人散發粉紅泡泡氛圍，礙於一般民眾取得不易，她也特別跟區公所索取一雙動過土的大型金鏟子，放置拍照區，近日已讓新人們愛不釋手，紛紛搶拍合照。

民政局提醒，為節省臨櫃等待時間，新人到戶所登記前可先至內政部戶政司全球資訊網(https://www.ris.gov.tw/app/portal/671)辦理「網路預約申請」，再依指定時間至戶所辦理結婚登記，省時又便利。