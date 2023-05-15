台灣的觀光品質有很大改善空間，繼星宇航空董事長張國煒談到世界各國都在積極推動觀光產業，反觀台灣政府卻不太重視，嚴重落後給新加坡後，財信傳媒董事長謝金河近期結束泰國參訪行程，也直指泰國的觀光力遠勝台灣，他稱泰國的觀光強項從機場開始，不管入境大廳、出境大廳，泰國的機場服務都很用心。

謝金河在臉書發文指出，從國家經濟實力來看，台灣領先泰國很多，但泰國有一個台灣遠遠不及的是觀光力。他提到，泰國是前世界前10名的觀光大國，在疫情來襲的2019年，到泰國旅遊的外國人士超過3900萬人次，帶來的觀光收入1.96兆泰銖，觀光產業的收入佔泰國GDP20%，雖然這三年疫情持續，泰國受到衝擊也最大，不過，泰國的觀光底蘊深厚，疫情解封觀光客又湧入泰國。

謝金河強調，泰國的觀光強項從機場開始，不管入境大廳、出境大廳，泰國的機場服務都很用心，他在出境大廳的長廊來回走一回，大約走了2.5公里，出境大廳的精品品牌林立，而且這些精品品牌費盡心思招待顧客。

謝金河透露，在泰國的參訪行程有一個晚上在湄南河上的遊艇吃晚餐，一趟行程3小時，吃完飯後，大家在遊艇上觀賞夜景，在河岸邊的五星級飯店，經過燈光照射，都變得異常漂亮，在遊艇碼頭區的水舞更是壯觀，在Iconsiam這一區，簡直是不夜城。

謝金河分析，雖然台灣也有淡水河，但我們基於防洪需求，河岸兩旁都築起高牆，阻隔民眾在河岸的活動，只有淡水的漁人碼頭稍好，雖然淡水河上也有人經營遊河的遊艇，但卻不能吸引遊客。

謝金河進一步指出，結束泰國參訪的最後一個晚上，他們到Iconsiam6樓的Great Habour吃Buffet，一進餐廳，被各種美食驚呆了，這裡的食物之豐富，他在台北從來沒有看過。

「吃過飯，我把大樓每一個營運的店看一遍，連蘋果專賣店也在賣場裡，Iconsiam樓上有幾個樓層是高島屋百貨公司。」謝金河說，從樓層裝潢設計，一直到一樓他最稱許的夜市小吃，台灣可能落後泰國很多年，也許台灣有嚴格的法規限制，也限制了業者發揮的空間。

但泰國也還有一些改善空間，謝金河建議，也許有一天泰國政府會想通，把河岸也打造一下，讓河岸成為熱門觀光步道。