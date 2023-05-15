台中捷運綠線豐樂公園站10日發生吊臂掉落軌道、列車撞吊臂1死10傷慘案，台中市長盧秀燕今（15）日重申中捷精進優化方案，強調，不斷檢討改善，將強化3項程序精進措施，包括險阻手勢標準化及強化、全線大體檢等五大精進策略，她也強調，一定會對傷亡者全權負責。

盧秀燕15日上午出席台中太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程破土典禮，面對媒體詢問中捷事件善後及檢討相關事宜，做出回應。

盧秀燕說，中捷事故是禍從天降，外來的意外事故，可是相關的行車以及各方面的安全，都不斷的在檢討，這兩天她看到台中市政府以及中捷已經提出了，很多精進與優化的措施。包括，怎麼讓中捷同行在指令傳遞上能夠更精準，如阻險停車手勢。

她也說，另外，也做了中捷綠線全線大體檢，因為繼然可能發生飛來橫禍，那沿線高樓建築，不只在建築中使用吊塔的，有的上面甚至有水塔等等之類，如沒固定好也可能會飛出來打到中捷。

盧秀燕強調，對傷亡者一定全權負責、加強照顧，也要求肇禍業者要負起理賠的責任；總而言之，能改能精進的現在就做，包括全線大體檢也在進行當中，雖然是意外事件、是個案，但如何提升中捷、重大交通運輸工具能夠更安全，讓市民朋友更放心，台中市政府責無旁貸。