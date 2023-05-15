東北貿易大利多！據大陸海關總署網站公告消息，近日海關總署聯合三部委批覆，同意吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物中轉口岸，由浙江省舟山甬舟集裝箱碼頭、嘉興乍浦港作為內貿貨物跨境運輸入境口岸，並於6月1日起實施。

根據《中國基金報》報導，所謂的「內貿貨物跨境運輸」是指大陸國內貿易貨物由關境內一口岸啟運，通過境外運至大陸關境內另一口岸的運輸方式。

從2013年大陸海關總署就分析表示，東北地區是大陸重要能源、原材料和商品糧的生產和儲備基地，但由於運力有限，東北地區運往南方的物資難以及時運出。不僅成為制約該地區經濟發展的主要瓶頸之一，也使大陸其他地區難以有效利用這些重要資源。

多年來，大陸海關總署一直關注「北貨南運」問題，還專門組織人員調查研究並多次協調有關主管部門，對東北省份提出的內貿貨物借道國際水域運輸的個案請示，予以支持和協助。同時黑龍江省政府也多次組織有關部門和企業赴俄羅斯濱海邊區考察出海運輸通道，並已就運輸線路及港口問題達成共識。

據大陸海關總署資料指出，2023年第1季的中俄貿易額為538.46億美元、年增率38.7％。其中大陸對俄出口240.74億美元、年增47.1％；進口增幅為32.6％，達到297.72億美元。