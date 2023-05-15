台灣自來水公司執行桃園龍潭三更抽水站5合1工程，桃竹地區15日至16日共有41萬戶大停水，桃園市政府和水公司在各地設置取水站，未料設置在大溪區僑愛活動中心前水塔，12日竟遭到63歲林姓男子偷走，該男子辯稱以為這座水塔是沒有人要放置在此，得知即將停水才會拿回家中想要儲水，大溪警方調查後依竊取公有物罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
因應這次大停水，桃園市政府和與台水公司合作設置304處供水站及開放32口區公所管理水井，由台水事先在大溪區僑愛活動中心前設置供水處水塔，工作人員近日想要做加水作業，未料前去卻發現水塔消失不見而報警，大溪警分局循線找到林姓男子，他也坦承不諱表示已將水塔帶回家中儲水。
警方表示，因應這次大停水加強停水事前安全維護措施，也將供水處設置為巡簽要點，查知林姓民眾將供水站水塔取走供作私用，經警方循線查緝到案，林男辯稱不知該水塔是自來水公司因應停水預作儲水用途，仍依法函送臺灣桃園地方檢察署偵辦。
警方也說，以加強希望相關單位在水塔周邊加設固定鎖、張貼公告，也會在停水期間增加巡邏密度，以便利民眾用水及提供安全維護。
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