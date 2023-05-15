台北市議會民眾黨團會後接受訪問。（蔡佩珈攝）

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，民眾黨團要求蔣簽署「持續興建社會住宅承諾書」，由於蔣萬安不簽署承諾書，黨團表示非常遺憾，沒想到是因為在意「不要龜縮」4個字而不願簽。

民眾黨團到質詢台要求蔣萬安簽署「持續興建社會住宅承諾書」，希望蔣萬安完成2項承諾，包含接續完成前台北市長柯文哲任內已規畫、預計興建的社會住宅，以及以5萬戶為目標，持續盤點、整合社宅基地，提出興辦社宅具體目標與政策，並將EOD、TOD納入多元取得社宅方案。

承諾書強調，蔣萬安選前承諾推動社會住宅方向不變，會以5萬戶為目標，繼續興建社會住宅，「如今蔣萬安身為台北市長，應該大方簽下承諾書，以示兌現政見的決心，不要龜縮」。

眼見蔣萬安不簽署承諾書，民眾黨團現場高喊「選前承諾，選後龜縮」。市議員陳宥丞表示，承諾書內容是市民及民間團體的共同期待，蔣萬安卻不敢簽實在令人狐疑。其實黨團當時提醒簽署前可再三確認內容，沒想到蔣卻相當在意「不要龜縮」4個字，實在非常矛盾，「因為你簽了就一點都不龜縮」。

陳宥丞強調，黨團僅是希望蔣萬安不要在國民黨在台北市政府、議會全面執政下，屏棄自己過去承諾的政見。

市議員張志豪則補充，由於得知部分國民黨議員對社宅政策有不一樣見解，擔憂這些說法成為蔣萬安政見跳票的藉口，才希望蔣萬安親自簽署承諾書，象徵他真心誠意想興建社宅。

陳宥丞說，社宅數量必須占總戶數5％才能有效抑制房價，蔣市府絕對清楚目前數量離總數戶5％有相當大一段距離，尤其7000戶社宅欲用包租代管、租金補貼，根本魚目混珠，打臉過去承諾，實在遺憾蔣萬安不願簽署承諾書。