恒指開低102點報19,525點，曾跌129點報19,498點，之後止跌回升，暫時見最多升92點報19,719點。

國指開低31點報6,632點，曾回升報6,693點。科指開低26點或0.68％報3,847點，曾回升0.7％報3,900點。

大陸股市走勢不一，上證指數現跌0.8％報3,247點；創業板指數升1％。

指標股方面，騰訊一度升逾2％，現升1.6％報333.4港幣。美團升0.8％報132.9港幣。京東上周五急升7％，15日早曾跌半成，最新仍挫4.6％。

阿里巴巴跌0.7％。友邦升1.8％報81.2港幣。北向互換通今早開通，港交所升0.6％報311.6港幣。

四檔藍籌新貴表現不一，京東健康升2.5％；華潤電力曾升逾2％，最新升0.1％；攜程升近1％；紫金升0.5％。

大陸房產股有賣壓，碧桂園遭剔出國指，最新跌4.8％，暫為表現最差藍籌；中海外跌2.9％。