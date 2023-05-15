應摩洛哥眾議長阿拉米邀請，中國全國人大常委會委員長趙樂際11日至14日對摩洛哥進行正式友好訪問，在拉巴特會見摩洛哥總理阿克哈努什（Aziz Akhannouch），與阿拉米、代參議長哈寧分別舉行會談。

新華社報導，會見阿克哈努什時，趙樂際說，中摩關係實現跨越式發展，正處於歷史最好時期。雙方要進一步落實兩國元首重要共識，推動中摩戰略夥伴關係實現更高水準發展。中方感謝摩方恪守一個中國原則，在台灣、涉疆、涉藏、人權等問題上給予中方寶貴支持。

趙樂際指出，中方願與摩方共同努力，深化兩國在共建一帶一路框架內合作，積極落實首屆中國－阿拉伯國家峰會及中非合作論壇成果，挖掘合作潛力，擴大人文交流，促進兩國文明互鑒、民心相通。中方願與包括摩方在內的阿拉伯國家一道，以構建面向新時代的中阿命運共同體為引領，開創中阿戰略夥伴關係更美好未來。

阿克哈努什說，摩恪守一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整。願與中方在共建一帶一路、促進貿易投資、深化人文交流等各領域加強合作，促進兩國關係實現更大發展。

與阿拉米、哈寧分別會談時，趙樂際說，今年是中摩建交65周年，雙方要堅定相互支持、深化務實合作、加強多邊協調配合，推動戰略夥伴關係深入發展。習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為破解發展和安全難題、促進人類文明進步提供中國方案。中方讚賞摩方支持全球發展倡議並加入全球發展倡議之友小組，歡迎摩方積極參與全球安全倡議和全球文明倡議。

趙樂際說，中國全國人大願與摩參眾兩院一道，加強立法機構高層、專門委員會、雙邊友好小組、人大代表和議員之間的交往，深化治國理政經驗交流，為務實合作提供良好法治環境。

阿拉米說，摩中兩國均秉持公正立場，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中國是摩洛哥主要交易夥伴之一，希深化務實合作，共同開拓非洲市場，實現互利共贏。感謝中方幫助摩洛哥抗擊疫情。願進一步發揮立法機構作用，促進兩國經濟文化交流。哈寧說，摩中政治互信牢固。摩方積極支持習近平主席提出的重大倡議，願與中方共同努力，把摩中關係打造成國與國友好交往的典範。

摩方表示，對中國的歷史和發展道路充滿敬意。各國只有相互尊重彼此的政治制度和發展模式，世界才能實現和平、穩定和發展。摩方願與中方一道，為構建人類命運共同體作出貢獻。