富邦悍將傳奇洋投羅力（Mike Loree）將在27日對味全龍之戰擔任先發投手，他將完成1打席的投球，成為中職首位洋將以本土球員登錄出賽，在中職寫下史上第1人的紀錄。

羅力自2013年以外籍球員的身份來台效力，在去年季中累積達9年的一軍年資，成為中華職棒史上首位取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數登錄資格的球員，但他在去年季中閃電宣佈引退，令許多球迷都相當惋惜。

引退後羅力轉任富邦悍將國際球探一職，為悍將尋覓合適的洋將來台效力，並推出自傳《完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路》。今年羅力將在五月下旬再次回到台灣，帶著個人自傳與台灣的球迷朋友再次相見。

「L39end:The One and Only」主題日將在5月27日、28日登場，27日羅力將以球員身份登錄，以先發投手的角色重新站上熟悉的新莊棒球場投手丘，屆時羅力將完成一打席的投球，成為中職首位洋將以本土球員登錄出賽，在中職寫下史上第一人的紀錄。

27日賽事將使用羅力專屬特殊紀念球進行比賽，同時進場的熱區球迷可獲得「榮耀紀念組」，包括觀賽證書、證書夾、紀念票，28日則可獲得「Mike Loree應援旗」。主題日期間將在二樓場外平台設置「THE GLORY OF LEGEND」光榮歷程展示區，展示羅力在中華職棒期間的各式實戰用品、紀念獎座及榮耀篇章等。