女星葉子楣曾在8、90年代憑傲人身材而爆紅，出演多部大尺度影視作品如《聊齋艷譚》、《玉蒲團之偷情寶鑑》、《跛豪》、《夜生活女王霞姐傅奇》，成為紅極一時的三級片艷星，不過她與圈外人交往後便逐漸淡出演藝圈。近日，有網友翻出她多年前跑龍套的畫面，胸前卻一片平坦，令大家驚訝不已。

近日有網友翻出葉子楣38年前在亞視電視劇《諸葛亮》飾演小喬侍女，雖然鏡頭只有2秒，但還是眼尖的網友發現她的身材，與大家心中豐滿火辣的印象相差甚遠，令大家懷疑葉子楣有隆胸過。

事實上，多年來一直有傳聞葉子楣隆胸，連港星曹查理都曾爆料是假的，而香港女星毛舜筠曾透露自己曾在更衣室換衣時見過葉子楣的美胸，被媒體追問是否有整型後的傷疤，毛舜筠轉移話題表示：「我非常感謝導演請我與葉子楣合拍電影，讓我看到了「800萬」的風景，真的賺到了。」

當年葉子楣曾與鄭則仕、呂良偉、周星馳等合作，憑傲人身材深受觀眾喜愛，雖然她形象性感，卻堅持三點不露，希望留給未來老公，更在事業當紅之際淡出演藝圈。1992年葉子楣與脊骨神經科醫生呂錫照相戀，不過2018年呂錫照在飛往美國途中心臟病發猝逝。