俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）怒氣沖沖地說，他奉命死守烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），要不然就會被視為叛徒。

據外洩的情資顯示，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）為了武器彈藥補給，不斷和俄羅斯總統普丁爭吵。顯然雙方爭執愈演愈烈，他竟然提議出賣俄軍在烏克蘭的據點，以換取烏軍在戰場上放旗下傭兵一馬。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）和《商業內幕》（Business Insider）網15日報導，21歲美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Douglas Teixeira）在Discord上外洩的軍事情資顯示，有關普里格津1月和未具名烏克蘭官員會面的簡報說，當時這名傭兵首腦做出這絕望的提議。瓦格納集團在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）損失慘重，而普里格津一直怪缺乏普丁支持和提供彈藥補給，於是要求，為了換取烏克蘭部隊從巴赫姆特前線撤退，願意告知俄軍的據點，並在烏克蘭部隊攻擊時袖手旁觀。

網上流傳的一些外洩文件版本雖已經過編輯，但兩位匿名的烏克蘭官員向《華盛頓郵報》證實，普里格津曾多次和烏克蘭情報官員對話。其中1名官員說，普里格津不只一次就巴赫姆特做出相關提議，但由於基輔領導階層懷疑他的目標，因此加以拒絕。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）威脅俄羅斯軍方高層，若不補給彈藥，將撤出巴赫姆特（Bakhmut）戰場。

不過，文件並未具體指出，普里格津提議要透露的，究竟是哪些俄軍據點。同樣的，美國官員也懷疑他的意圖。近幾個星期來，多位俄軍高階指揮官都在巴赫姆特陣亡。

普里格津最近加強砲火，痛批普丁沒供應傭兵足夠的彈藥，本月稍早甚至誓言，將撤出俄烏激戰、血流成河的巴赫姆特。然而，就在他這樣宣布後，俄軍便祭出燃燒彈，發動大規模化武攻擊。