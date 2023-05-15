俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）怒氣沖沖地說，他奉命死守烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），要不然就會被視為叛徒。

據外洩的情資顯示，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）為了武器彈藥補給，不斷和俄羅斯總統普丁爭吵。顯然雙方爭執愈演愈烈，他竟然提議出賣俄軍在烏克蘭的據點，以換取烏軍在戰場上放旗下傭兵一馬。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）和《商業內幕》（Business Insider）網15日報導，21歲美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Douglas Teixeira）在Discord上外洩的軍事情資顯示，有關普里格津1月和未具名烏克蘭官員會面的簡報說，當時這名傭兵首腦做出這絕望的提議。瓦格納集團在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）損失慘重，而普里格津一直怪缺乏普丁支持和提供彈藥補給，於是要求，為了換取烏克蘭部隊從巴赫姆特前線撤退，願意告知俄軍的據點，並在烏克蘭部隊攻擊時袖手旁觀。

網上流傳的一些外洩文件版本雖已經過編輯，但兩位匿名的烏克蘭官員向《華盛頓郵報》證實，普里格津曾多次和烏克蘭情報官員對話。其中1名官員說，普里格津不只一次就巴赫姆特做出相關提議，但由於基輔領導階層懷疑他的目標，因此加以拒絕。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）威脅俄羅斯軍方高層，若不補給彈藥，將撤出巴赫姆特（Bakhmut）戰場。

不過，文件並未具體指出，普里格津提議要透露的，究竟是哪些俄軍據點。同樣的，美國官員也懷疑他的意圖。近幾個星期來，多位俄軍高階指揮官都在巴赫姆特陣亡。

普里格津最近加強砲火，痛批普丁沒供應傭兵足夠的彈藥，本月稍早甚至誓言，將撤出俄烏激戰、血流成河的巴赫姆特。然而，就在他這樣宣布後，俄軍便祭出燃燒彈，發動大規模化武攻擊。

文章來源：Wagner chief offered to give Russian troop locations to Ukraine, leak says
文章來源：Amid feud with Putin, Wagner mercenary leader offered Ukrainians the locations of invading troops in exchange for sparing his for-hire army, leaked documents reveal

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