精彩卡司、巨星雲集，2023真愛秀・藍寶石大歌廳演唱會14日在高雄流行音樂中心海音館，母親節閃耀壓軸登場，由金嗓歌后葉璦菱帶領金曲歌后張秀卿、黃妃、布袋戲天后西卿、無言CP林淑容與羅時豐及康弘、黃西田、澎澎等藍寶石巨星，再加上王彩樺與邵大倫兩位搭檔主持，海音館再度湧入滿場來自各地的歌迷，爭睹天王天后重現歌廳秀巨星風華，讓懷念藍寶石昔日風華的眾多紛絲度過一個充滿驚喜與青春回憶的母親節。

張秀卿（左）、王彩樺（右）在藍寶石舞台互動笑料十足。(高雄流行音樂中心提供)

高流執行長丁度嵐表示，高雄藍寶石大歌廳在七零至九零年代間，是全台最熱門的娛樂及音樂性活動秀場，是長輩鄉親們的青春記憶，更引領台灣娛樂產業發展。今（2023）年二度復刻舉辦引發歌迷熱烈迴響，連續兩天都看到滿場長輩在子女陪伴下走進海音館，闔家一起觀賞當年最轟動的藍寶石歌舞秀，場內笑聲不斷，也與資深藝人生命成長共鳴而感動落淚，連續兩晚的演出充滿歡樂與溫馨，高流非常開心能製作出長輩都看得懂，也願意購票進場觀賞的演唱會，特別在母親節檔期演出，意義更是非凡。

藍寶石主持人邵大倫（左）與澎澎（右）逗趣說唱。(高雄流行音樂中心提供)

14日演唱會特別提前於傍晚16時40分開演，一開場由布袋戲天后西卿偕同黃妃登場，黃妃率先演唱〈非常女〉、〈相思聲聲〉，隨後西卿出場重現〈粉紅色的腰帶〉經典演出，當兩人合唱〈苦海女神龍〉掀起今晚演唱會第一波高潮，兩人跨世代的合作也代表著藍寶石代代傳承的意涵。西卿展現寶刀未老實力，歌聲依舊高亢嘹亮，風靡全場。主持人王彩樺在訪問時忍不住感性回憶：「當年布袋戲在台灣的盛況就跟秀場一樣，是當時最風行的娛樂，布袋戲歌曲1000首，大概前輩西卿就唱了其中999首，布袋戲天后的稱號實至名歸！」

西卿、黃妃登上真愛秀藍寶石舞台演出〈苦海女神龍〉。(高雄流行音樂中心提供)

久未在台灣公開演唱的林淑容，也與情歌搭檔羅時豐各自獻唱代表作〈安娜〉、〈昨夜星辰〉、〈歡喜來恰恰〉、〈不曾說愛你〉等作品，再次合作演唱歌迷期待的〈無言的結局〉、〈另一個結局〉等經典。林淑容與滿場長輩分享常保青春有活力的保養秘訣。羅時豐則稱讚高流很用心，辦藍寶石演唱會讓大家回味許多歌手的經典名曲，感到很幸福美滿。

林淑容（左）與羅時豐（右）合體高歌代表作〈無言的結局〉。(高雄流行音樂中心提供)

歌廳秀不可少的爆笑短劇，安排黃西田、康弘、王彩樺逗趣演出「婚姻介紹所」，由王彩樺飾演待嫁閨女急著找老公，內容超越普級引起台下觀眾哈哈大笑。邵大倫也與有「藍寶石林青霞」稱號的澎澎，在台上說說唱唱，讓觀眾秒回重溫藍寶石最輝煌的時光。

黃西田（左）、康弘（右）在藍寶石舞台演出精彩短劇。(高雄流行音樂中心提供)

擔任今天壓軸演出的金嗓歌后葉璦菱，一連帶來動感舞曲〈我想〉、〈陽光森巴〉、〈漂亮一下〉、〈殘缺的溫柔〉等經典好歌熱鬧開唱。當葉璦菱接受主持人訪問時，張秀卿趁機登場假扮葉璦菱，刻意講話和動作浮誇百倍尺度大開，讓葉璦菱在台上笑得說不出話，只好喊說舉白旗投降。最後葉璦菱感性演唱〈看破愛別人〉、〈我心已打烊〉，曲曲經典更讓全場宛如大型KTV包廂，滿場歌迷合唱，為兩天的藍寶石演唱會畫下完美句點。

金嗓歌后葉璦菱14日真愛秀藍寶石大歌廳壓軸演出。(高雄流行音樂中心提供)

2023真愛秀‧藍寶石歌廳秀於5月13、14連續兩日在海音館盛大演出，在母親節檔期吸引滿場觀眾購票入場欣賞，兩天精彩演出今晚圓滿落幕，不僅台下觀眾欣賞到精采演出，參與的藝人也重溫昔日藍寶石演出時的同甘共苦，與歌迷親切互動，同樣是回憶滿滿，台上台下珍藏的高雄藍寶石記憶不斷湧現，相約明年有機會一定還要再來。