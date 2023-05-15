台電指出，夏月電價為平均電價的一部分，依電價費率審議會核定的平均電價，台電據此規劃電價表，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變，並非調漲電價。由於夏月用電大幅增加，為供應較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異，亦可透過價格方式引導用戶節約用電。

台電說明，受全球暖化影響，5月和10月溫度已逐步接近6～9月，除4、5月早熱乾旱外，10月秋老虎現象亦頻發，氣溫升高帶動用電量攀升。由於夏月尖離峰價差大，可提高節電誘因，透過夏月電價期間擴大，可引導用電大戶調整生產排程，搭配需量反應可使尖峰用電再減少50萬瓩，相當於台中一部機組的發電量。

台電表示，自前（110）年起已持續向產業溝通說明，包括科學園區、百貨旅館業及汽電共生用戶等，9成用戶表示認同或無意見，且企業可透過夏月、非夏月的電價價差，將排程移轉至非夏月，減少電費支出，同時降低尖峰用電，促進節能減碳。