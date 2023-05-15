英國倫敦金屬交易所（LME）近期銅3個月期貨及現貨行情，比去年第四季止跌回升，第一季銅均價仍較去年同期下滑一成以上，不過線纜業第一季財報出爐，呈全面獲利。

華電橫跨電力線纜及玻璃帷幕鋁窗兩生產領域，第一季合併營收8.75億元、營業獲利0.77億元，EPS從去年同期0.28元增加至0.43元。

華新電力線纜銷售穩定，第一季合併營收為507.14億元，創同期次高，營業利益27.38億元，淨利歸屬母公司20.95億元，EPS從去年同期1.12元降至0.56元，仍優於去年第四季0.08元。華新表示，華邦電、華新科等轉投資事業獲利縮水，大陸煙台廠第一季試量產也需提列費用，是第一季獲利不如去年同期的主因。

華榮首季合併營收25.04億元、營業利益1.63億元、EPS回升至0.84元。

大亞第一季業內外皆美，單季合併營收62.92億元、營業利益2.74億元、淨利歸屬母公司業主17.92億元，EPS為2.65元，不單創單季新高，也改寫歷年獲利新高。主因是出售穎崴及保瑞等公司部份股票，以及認列台汽電及保瑞投資股票金融評價獲利逾17億元挹注。

宏泰電工生產電線電纜及銅箔基板，銅箔基板第一季虧損而拖累整體獲利，日前董事會決議停產銅箔基板，但電力線纜銷售穩定，第一季合併營收13.6億元，營業毛利2.17億元、營業利益1.50億元、稅前盈餘1.92億元，本期淨利1.59億元，EPS從去年同期0.36元增加至0.5元。

大山第一季合併營收10.67億元、營業利益為1.22億元、EPS從去年同期0.72元降至0.67元。

億泰第一季合併營收8.88億元、營業利益0.5億元、EPS由去年同期0.04元倍增至0.09元。

榮星第一季營收6.84億元、營業利益4百多萬元，EPS從去年同期0.20元降至0.18元。

合機第一季營收8.07億元、營業利益0.89億元，由於業外損失侵蝕本業獲利，EPS從去年同期0.34元降至0.28元。