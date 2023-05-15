2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽小組賽階段，20日中華隊出戰澳洲隊，第1點混雙葉宏蔚／李佳馨21比11、21比13擊敗對手，第2點男單周天成21比13、21比14追加勝利，第3點女單許玟琪也成功21比7、21比18再下一城，中華隊3比0提前卻獲勝。

昨天對印度和前世錦賽金牌辛度（PUSARLA V. Sindhu）大戰3局的戴資穎，在與澳洲的比賽休兵，由世界排名第18的寶島羽球女單二姐許玟琪出賽，首局許玟琪在5比4之後連得11分，迅速收下一局；第2局換邊後，前半局許玟琪曾8比4領先，不過對手席妮·高也尋找機會反擊，加上一些失誤，席妮·高連得6分之後反超，該局後段許玟琪再度穩住陣腳，一步步追回分數，仍順利只花27分鐘就以直落二結束比賽。

由於蘇迪曼盃小組賽階段分出勝負後仍須打完所有比賽，因此剩下的男雙、女雙還會進行，男雙中華隊由東京奧運男雙金牌組合李洋／王齊麟擔綱，上個月亞錦賽4強賽受傷的王齊麟，也可透過這場小試身手。