楊繡惠昨深夜在臉書驚發文「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，還驚曝姓「白白」的人「喝酒都會花錢找援妹」，發文掀起熱議，引發網友揣測是在說白雲，風波越鬧越大，楊繡惠一早已刪除文章，事後並開直播否認自己說的人是白雲，她激動說：「白雲是姓李，不姓白」，楊繡惠接著也公開口中姓「白白」的人到底是誰。

楊繡惠昨深夜臉書驚發文：「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，她爆氣說：「有一個人想弄我，你沒想到我可以弄死你」，接著還怒指：「有一個姓白白的人，說我利用他炒新聞，我說我跟一隻口紅拍照都有新聞，只是他喝酒都會花錢找援妹，這樣的人我會喜歡嗎」，發文掀起熱議，引發網友揣測是在說白雲。

風波越鬧越大，楊繡惠一早已刪除文章，並開直播澄清：「我是說『白白』，不是白雲」，還說她如果要說白雲，就會直接點名了，楊繡惠哭笑不得說：「而且白雲不姓白，他姓李，他叫(本名)李國弘」。

楊繡惠呼籲不要亂牽拖「不是說到某一個顏色就是某人喔！不是說到某個顏色就是那個人好嗎」，根據《ETtoday星光雲》報導，楊繡惠表示，她說的白白「是一個圈外的白目的人」，呼籲不要扭曲。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！