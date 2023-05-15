臺北榮總重粒子癌症治療中心今天開幕，蔡英文總統表示，臺灣癌症精準醫學放射線治療完成最後一塊拼圖。未來，北榮將保留一年2％名額，免費提供給有需要的弱勢患者。政府目標是結合各大醫學中心的量能，為臺灣打造出「精準放射線治療國家隊」。不僅照顧國內癌友及家屬，也不斷提升臺灣醫療的國際競爭力。

臺灣第一座、全世界第14座的臺北榮總「重粒子癌症治療中心」今天開幕。蔡英文與總統府祕書長林佳龍、衛福部長薛瑞元、輔導會主委馮世寬、原能會主委張靜文及「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰等人都出席。

蔡英文致詞時表示，這是臺日醫療合作的重要里程碑。過去，臺灣的患者必須飛到日本，才能接受重粒子治療；這座中心開幕之後，不只能提供國內患者這項醫療服務；未來，也歡迎國際有需要的患者來臺灣做治療。

她說，要完成這座治療中心，真的很不容易，她感謝北榮陳威明院長和團隊全力的投入，以及潤泰集團總裁尹衍樑，還有國產實業、宏國、宏泰及華新麗華等企業的熱心捐贈、傾囊相助，「感謝我們的企業家用醫療回饋社會，造福更多的人」。更可貴的是，北榮也發揮醫學中心公益的精神。

重粒子是一項很先進的治療技術，治療的費用也很高，蔡英文指出，未來，北榮將保留「一年百分之二的名額」，提供給有需要的弱勢患者，進行免費治療。

她強調，這個中心的落成開幕，完成了臺灣癌症精準醫學放射線治療最後一塊拼圖。目前國內各大醫學中心都積極投入光子、質子以及重粒子等創新的治療研究。我們的目標很明確，就是要結合各大醫學中心的量能，頃全力來發展更好、更先進的技術，為臺灣打造出「精準放射線治療國家隊」。這不僅能照顧國內癌友及家屬，同時也能不斷提升臺灣醫療的國際競爭力。

在防疫期間，第一線醫療人員面臨前所未有的壓力和挑戰，對於大家始終堅守崗位，跟政府、人民團結在一起，共同防疫，為維護人民健康和生命做出巨大貢獻，她也向現場所有醫療人員表示感謝，並承諾，政府也會和大家一起努力，讓臺灣的醫療發展繼續前進。