今年3月公共政策網路參與平台有網友針對「周休3日」提案，希望讓台灣成為亞洲第1個周休3日的領頭羊，該提案已過5000人的門檻，主管機關最遲須於6月26日前回覆。勞動部表示，周休3日牽涉層面相當廣，勞動部、經濟部、教育部等都會牽涉其中，已請國發會邀集各部會來進行討論。

網友Lucas發起提議，攤開最新公布的2021年台灣平均年總工時統計，雖然已經降至2000小時，創下歷年最低紀錄，但仍位居全球第4高。

他說，「BLUE MONDAY」是絕大多數上班族的夢魘，該如何提升上班意願，歐美有部分企業投入實驗「周休3日」，根據英國上個月公布的實驗結果，總計有61間企業2900多名員工參與，實驗期間與往年同期相比，公司的平均收益增加3成5；員工的離職率減少5成7，而參與的公司有高達9成2，願意繼續實施周休3日，因此請各界參加連署，讓台灣成為亞洲第1個周休3日的國家。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，勞工周休3日就會牽涉社會經濟的變動，軍公教受僱族群也不少，老師周休3日，學生也會受影響，不只勞動部，經濟部、教育部等各部會都會牽涉其中，勞動部已建議國發會邀集各部會來討論，近期應會進行。

黃維琛表示，該提案談到的英國案例，據了解是NGO邀集機關團體來試辦，這是民間自願實驗性質的計畫，其他國家都還沒有強制性周休3日的規定。

黃維琛說，製造業有輪班制，其中有種班別是把工時集中，以電子業為例，已有業者實施工作2天休息2天，雖然每日上班時間會拉長，但換得的是每周出勤天數變少，有的人能接受，但有的人因為家庭等因素而不能，那就會換工作。

此外，另有提案建議縮短每周40小時的法定正常工時到35小時，黃維琛指出，這部分會由勞動部邀集相關團體來討論，之後會再正式回應。