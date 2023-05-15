力士第一季合併營收為1.82億元、季減少15.8、年減少42.6；稅後淨利181.7萬元、季減少81.5%、年減少96.9%，每股稅後盈餘0.07元。

力士第一季主要產品終端應用比重為NB/PC 24.09％、電源供應器7.03％、電池5.38％、手機應用相關50.26％、網通1.38％與TV & Monitor 5.88％；第一季毛利率28.40％，因受到營收規模下滑，以及提列部分庫存跌價損失，較去年同期減少4.88個百分點；此外，公司為提前布局下一世代MOSFET產品應用，在產業低谷時期，仍持續投入新技術研發動能，推升營業費用率上升至25%，較前一年度增加10個百分點。

力士表示，今年上半年電子業庫存水位偏高情況仍然嚴峻，大陸雖已全面解封，然復甦力道不如預期，且全球消費力仍受到通膨與升息影響，以第一季出貨表現來看，NB/PC、電池與手機相關等MOSFET產品均明顯受到影響，惟電源供應器MOSFET雖同樣因NB品牌商延後新機種上市時程，致出貨動能不如預期，然因基期低，並有公司獨家專利ETG技術導入而形成的高性價比優勢，出貨仍保持穩健。力士預期，電源供應器產品具需求穩定、規格制定後不易更動等特性，在力士相關MOSFET產品已率國內同業之先進入供應鏈下，待市場需求恢復，仍將成為今、明年主要成長動能之一。

展望第二季，力士觀察，電子產業仍持續處於庫存調節階段，使上半年景氣仍然嚴峻，然NB庫存去化速度較手機快速，預期下半年NB相關庫存可逐漸下降至正常水位，手機則恐再延一季，此期間力士亦將謹慎控制投片量，並隨市場持續降低庫存水位，至第四季應可逐步恢復至傳統淡旺季出貨節奏，下半年營運表現優於上半年應是必然。

力士4月合併營收4306萬元，累計前4月合併營收2.26億元，均較去年同期減少，今年以來營運表現明顯受到電子供應鏈高庫存水位影響。