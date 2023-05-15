沒有詳述下次會談可望出現多大進展的拜登表示，還是很希望與在野的共和黨達成協議，避免發生前所未有的倒債危機，進而引起金融界的大災難。拜登還說，因為自己是個天生的樂觀派，故還是保持樂觀態度。

拜登幕僚透露，其實雙方談判在周末期間一直在進行，不過，在公開場合中，兩方還是堅持自己最初的政治立場。像是拜登疾呼這些議員需要無條件取消美債天花板。同時也示警，美國政府有貸款權利，不應被大幅削減支出以及其它保守政策需求混為一談。

拜登認為，彼此還沒到達逼不得已要攤牌的時刻，大家或許都可以做些改變來真正討論，但還沒到達這種階段。拜登聲稱此會面頗有收穫，但麥卡錫卻說沒有任何新的進展。但根據美聯社（AP）了解，私下協商還是繼續在進行。

美東時間14日，拜登政府高層指出，拜登與麥卡錫以及參議員多數黨領袖舒默等其它重量級國會議員，於9日結束首次會談後，在沒有任何共識之下畫下句點。

麥卡錫堅持認為，聯邦政府不能繼續以現在花錢的速度來支出，因為美國債務已高達31.4兆美元。即使提高美債天花板也不會授權新的聯邦支出，只允許借錢來支付國會已批准項目。

美國財政部預估，政府最早可能在6月1日就會出現無法付錢的窘境，無黨派的國會預算辦公室，12日也釋出類似警訊，聲稱下個月前兩周期間，會看到違約的重大危機。

這個國會預算辦公室12日曾指出，若美國財政部正在使用的非常時機手段，政府的正常運作還可以撐到7月底。這是因為稅收可望在6月中旬進來，還有其它措施也可讓聯邦政府有足夠現金，可再維持幾周。

美國國會有不少議員認為，違約不是一條可以繼續走下去的路。美國財政部也表示，不管最後的賭注是什麼，美國從來沒有出現債務違約過，因為美國政府不能眼睜睜看著這種情況發生。