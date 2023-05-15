高市勞工局17日至27日推出「愛拼才會贏－518國際博物館日串連活動」，民眾闖關成功就能抽健康運動用品。（高市勞工局提供／袁庭堯高雄傳真）

2023年國際博物館日的主題為「博物館、永續性與健康福祉」（Museums Sustainability and Wellbeing），強調博物館為人們與社區帶來正面影響，高市勞工局結合勞工博物館與愛河周邊的歷史博物館、文學館、電影館、中山大學USR城市共事館，17日至27日止推出「愛拼才會贏－518國際博物館日串連活動」，闖關成功就能抽健康運動用品。

此次串連活動，勞工局運用各館舍及中山大學展示空間為站點進行闖關並蒐集各館舍拼圖碎片，除了體驗每一個館舍的各式公共服務及精彩的展覽，遊戲過程中民眾還能同時以步行、腳踏車或大眾運輸工具採減碳節能的方式漫遊鹽埕、前金地區。

勞工局建議，民眾可先至勞博館領取拼圖底盤，再到各定點進行闖關，完成一個關卡指定任務，即可獲得一組拼圖碎片。集滿完整15片拼圖並在活動截止時間之前至勞博館出示完整拼圖，即可獲得一張抽獎券。獎品除了有瑜珈墊、彈力球、無線技術跳繩等健康運動用品外，還有各館提供的精美文創商品共計100份。

勞工局長周登春指出，勞工博物館希望能透過以勞動者為核心的各項展覽與活動，成為促進永續發展的關鍵角色，積極為社會帶來正面影響，以呼應今年國際博物館日的主題。

周登春說，五月對勞工朋友別具意義，首次藉由串連多館舍，讓民眾有機會藉著趣味的闖關及拼圖走遊愛河周邊。敬邀勞工及市民朋友一起沿著愛河，探索拼集這些博物館的特色與展覽，並享受兼具健康與知性的輕旅行。