勞動部表示，今年度「促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎」預計頒發三大獎項，「績優單位獎」著重於事業單位推動友善職場制度、就業措施、人力發展及影響力等面向；「績優人員獎」注重從業人員協助事業單位推行友善職場、促進中高齡者及高齡者就業措施的實績；「世代合作績優單位獎」是強調職場中推行世代合作之規劃策略及成果。本活動將公開表揚17家績優單位及3名績優人員，各可獲得20萬元及10萬元獎金，獲獎單位還可申請企業人力資源提升計畫，最高補助200萬元的訓練費用，協助事業單位強化員工專業知能，提升企業競爭力。

為鼓勵各界踴躍參與，勞動部規劃於5月辦理4場次線上徵件說明會，會中將說明獎項選拔流程，也會邀請歷年得獎單位及得獎者進行分享，讓有興趣參與的單位及人員掌握參選重點，並可透過備件及評審過程，自我檢視單位內部運用中高齡及高齡人力之成果，更有助於單位穩定經營，營造友善中高齡者及高齡者職場氛圍。相關活動報名方式及訊息，請至勞動部勞動力發展署網站「中高齡者及高齡者就業服務專區」查詢。