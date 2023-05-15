現代人常用咖啡提神，但有時即使喝大量咖啡，仍覺得睏倦，醫師表示，此時可能是因身體缺水造成大腦皮質層萎縮，若補充水分，即可恢復大腦活力，因此這時喝水比喝咖啡更能提神。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中表示，曾有一名本身為藥師的男子掛診時表示，原本一天2杯黑咖啡就能保持整天好精神，近來後來卻得喝到4黑咖啡，不只喝到心悸、手抖，還仍感覺疲憊，還導致工作出錯。

洪永祥表示，他幫男子檢查尿液、腎臟功能後發現，男子的腎臟功能良好，但尿液顏色深，顯示男子飲水量不足，加上男子會在下午喝大量咖啡提神，而咖啡具利尿功能，導致血液變得濃稠，引發「脫水」現象。

他表示，英國研究曾指出，缺水的年輕人的大腦皮質會出現萎縮現象，如同阿茲海默症病人，但此萎縮是可逆的，只要讓這些年輕人補充水分，其大腦皮質就會再度膨脹、恢復活力。

洪永祥因此建議該男子，下午疲勞別喝咖啡，改喝2杯白開水。一個月後該男子回診告知「非常有效，白開水比黑咖啡更提神。」洪永祥建議，喝咖啡仍無法提神的人，可在下午改喝500毫升的白開水，提神效果會比咖啡更好。