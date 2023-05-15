台北市長蔣萬安15日赴議會進行專案報告，他表示，以興建5萬戶社宅為目標，優先規劃推動7000戶。民進黨台北市議員陳怡君質疑，7000戶中１０００戶為公辦都更，剩下6000戶在哪裡根本說不清楚，畫大餅給民眾。蔣萬安回應，將從獎勵容積、TOD及廢棄校舍取得，積極盤點盡可能利用土地資源。

蔣萬安指出，透過多元方式，持續興辦社宅，以5萬戶為目標努力，目前仍有資源缺口1萬4600戶，而因公有土地有限，積極盤點新增潛力基地，優先規劃推動約7000戶。

陳怡君質疑，關心社宅不能畫餅，要讓市民知道餅在哪裡，優先推動的7000戶中，只有1000戶從公辦都更取得，其他6000戶在哪裡？根本畫大餅給市民。以明倫社宅為例，廢校後作為380戶的社宅，6000戶等於約15座社宅。

蔣萬安回覆，興建社宅土地取得不易，將從獎勵容積、TOD及廢棄校舍取得，積極盤點盡可能利用土地資源。都發局長王玉芬補充，目前比較大的規劃在捷運北投機廠，但因基地周邊噪音問題仍在溝通中。