歐洲央行自去年七月以來已經升息375基點，並且承諾會進一步的加息，不過在歷經此前的大幅升息之後，歐洲央行將以謹慎步伐升息25基點。

德金多斯在周日表示，「我們現在已經進入貨幣政策收緊的終點」，「這就是為什麼我們回歸常態，回到25基點的步驟」。

這些升息改善了銀行貸款利潤，但是也會讓借款人難以償還債務，提高了不良貸款比例。

副行長說，目前銀行獲利率的提高，足以彌補不良貸款帶來的損失。「而經濟放緩和升息的綜合作用，將導致銀行融資成本上升，並導致不良貸款增加」。

歐洲央行監事會主席Andrea Enria稍早對克羅埃西亞報紙Vecernji說，歐洲央行看到貸款延期償付的「一些早期跡象」，這顯示不良貸款可能增加。

德金多斯補充說：「我們不認為會出現不良貸款的風潮，但是現在不是自滿的時候」。

副行長還對所謂的影子銀行(包括基金或保險公司等非銀行金融公司)提出警告，由於它們槓桿率較高，而且面臨流動性風險更多，它們正經歷「一些緊張」。