矽力*-KY(6415)盤中股價跌停，砷化鎵的穩懋(3105)盤中股價一度亮燈跌停，全新(2455)盤中股價重挫逾6%，雷虎(8033)、永道-KY(6863)、天蔥(2740)、智聯服務(6751)、寬魚國際(6101)、視陽(6782)、夠麻吉(8472)、韋僑(6417)、宏碁資訊(6811)、虎門科技(6791)及森崴能源(6806)盤中股價均重挫，散熱股也遭逢獲利了結出場賣壓，所幸台積電(2330)、聯發科(2454)、股后大立光(3008)力守紅盤之上，第2季可望提前達成損平的華碩(2357)也大漲，搭配航運股轉強，撐住台股指數呈現緩跌，截至11點35分為止，加權股價指數約15465.26點，下跌37.1點，成交量約為1259.29億元；OTC指數為205.12點，下跌1.77點，成交量約428.32億元。

今天盤中上市各類股以電機類股表現最佳，上漲0.72%，其次是航運類股及橡膠類股，分別上漲0.37%及0.3%，表現較差者為玻璃纜類股、其他類股及生醫類股，其中玻璃類股下跌2.31%，其他類股下跌2%，生醫類股下跌1.66%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股、上漲0.45%，表現最差為資訊服務類股、下跌3.26%。

就技術面來看，上周五美股除Nasdaq指數強勢走高，道瓊工業指數及費城半導體指數持續下探，連帶台股在5月8日及9日反彈後連3天走跌，上周五加權股價指數以15502.36點作收，累計一周下跌123.71點，跌幅約0.79%，周K收黑，成交量為日均量2086.4億元，以中小型股為主的櫃買市場因獲利了結賣壓沈重表現更差，OTC收盤指數為206.89點，累計一周下跌6.16點，跌幅約2.89%，K線收黑，日均量672.17億元；今天台股在電子股殺聲隆隆下，指數開低拉高後再下殺，失守15500點；近期台股與美股一樣遭逢漲多、基本面又跟不太上的賣壓影響，指數失守月線及季線，雖然前低15284點與前波低點連結上升趨勢線約15355點支撐不弱，但受制景氣五窮六絕、所得稅繳納因素，在月季線架構偏空及周KD指標修正下，台股指數恐有持續下探壓力。

分析師表示，儘管美國通膨緩步下降，市場預期美國聯準會暫停升息機率高，資金面有利股市，近期美國大型科技股股價也強勢走高，但台灣上市櫃公司，包括科技等各產業均受到全球通膨升息緊縮及大陸經濟低迷等大環境不佳衝擊，今年產業展望多呈現明顯下修，然而台股的個股因之前預期景氣將復甦，呈現大幅上漲、甚至超漲，現在卻面臨股價撐不起業績的窘境，致使台股短線震盪加劇，因此操作上建議宜適度調節持股，降低持股比例，靜待股價基本面修正結束。

由於5月15日為第一季財報揭露截止日，業績基本面跟股價的調整持續進行中，而產業消化庫存進度有別，故個股股價會各自表述，不會出現齊漲齊跌現象，選股更顯重要，宜汰弱留強，減碼財報欠佳、營運展望保守股，逢低布局，訂單能見度高、財報亮眼股，短打技術面轉強內需消費、資安等。