據央視新聞報導，今天（5月15日）上午10時，大陸國新辦舉行新聞發佈會，中國科技部副部長吳朝暉、北京市人民政府副市長於英傑在發佈會上介紹2023中關村論壇有關情況，表示論壇5月底將在北京舉行，將舉辦150場活動。

北京市副市長於英傑介紹，本屆論壇圍繞「開放合作·共享未來」年度主題，共舉辦150場活動，主要安排包括：

（一）重要活動。5月25日晚，舉辦論壇開幕式，擬邀請黨和國家領導人、駐華使節、國際科技組織負責人、知名科學家和企業家代表出席。5月26日上午，舉行全體會議，包括諾貝爾獎獲得者等嘉賓將發表主旨演講，共話創新發展。

（二）平行論壇。圍繞人工智慧、生命科學、清潔能源等前沿領域，以及數據治理、女性科技創新、數位體育等熱點議題，舉辦55場平行論壇。

（三）展覽展示。設置前沿科技與未來產業等六個展區，總面積2.7萬平方米，集中展示區塊鏈、高端製造、基因與細胞治療等領域前沿科技成果。

（四）技術交易。舉辦全球技術交易生態夥伴大會、世界知名高校技術轉移發展大會等26場活動，進一步構建全球技術交易生態網絡。

（五）成果發佈。一批原創前沿科技成果、權威研究報告、重大國際科技合作項目和政策舉措等將在論壇發佈。

（六）前沿大賽。將舉辦中關村國際前沿科技創新大賽總決賽。來自30多個國家和地區的2500多個團隊參賽，數量創歷史新高。

此外，還將舉辦投資北京全球峰會和2023中國科幻大會等活動。

在籌辦過程中，中關村論壇國家級、前沿性、國際化等特點進一步突出。

一是彰顯國家級平台功能。論壇新增國家發展改革委、工業和信息化部、國務院國資委3家主辦單位。平行論壇中，由國家部委牽頭或參與主辦的有25場，佔比達到45％。中科院、工程院、中國科協等機構也將主辦多場精彩紛呈的活動。

二是緊扣科技發展前沿。論壇將聚焦人工智慧、量子科學、腦機接口等前沿領域，探討科技創新趨勢，展示最新成果，開展項目路演，發現和挖掘一批顛覆性技術，打造引領科技創新和未來產業發展的風向標。

三是深化國際開放合作。80多個國家和地區的嘉賓將出席，近200家外國政府部門、國際組織和機構參與，包括17位諾獎級嘉賓在內的近120位頂尖專家將發表高水平主旨演講。其中，外籍演講嘉賓佔比超四成。