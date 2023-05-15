陳一帆指出，泰國自2022年5月起實施補貼政策，符合資格的純電動車款可享7~15萬泰銖(約2000~4350美元)補貼，加上進口關稅與消費稅降低，助車廠縮短純電動車與燃油車售價差距，促純電動車銷量成長，2023年1~2月純電動車於新車銷量占比已達6.2%。目前泰國暢銷純電動車款皆來自大陸，包含比亞迪、長城、上汽旗下MG、合眾旗下哪吒，以及上海產Tesla。

目前在泰國的32家整車廠(含乘用車與商用車)中，逾半數正規畫或已量產純電動車。其中，占據泰國燃油車7成市占的日商陣營進度較慢，中企比亞迪、長城、上汽、合眾等則預計2024年起，於泰國生產純電動車，可助大陸品牌進一步壓低售價並提升市占率，進而出口至其他東協與亞太國家。鴻海(2317)與泰國國家石油(PTT)合資公司Horizon Plus的整車產線預計2023年中完工，2024年開始代工組裝。

陳一帆提到印尼在國家政策引導下，已形成鎳礦精煉聚落，近期再獲德商BASF、法商Eramet、美商福特(Ford)等投資，國營事業合資公司IBC與LGES及寧德時代的電池芯合作案則預計自2024年起陸續量產，合計年產能達50GWh。印尼政府期望吸引新的大廠進駐，將印尼打造為東協車用電池生產重鎮，目標2030年整體電池年產能達140GWh。