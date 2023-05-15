教育部今年開辦 「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」（簡稱iLink計畫），首度鼓勵大學校院人社領域結合產業議題，進行為期4年計畫，第1期計畫申請至5月31日止，各大學校院人文社會領域院系及教師可提出申請。

教育部今年2月至7月辦理第零期計畫，已投入5千萬元，計有40校、87件計畫參與。推動iLink計畫期待透過開設跨域課程、教師成長社群、資源分享平臺及跨域專題競賽等方式，建立跨域、跨校的合作機制，提升人社領域師生教學能量與職能競爭能力，形成共享、共好的支持生態系統。

獲補助學校計畫內容相當多元豐富，如輔仁大學發揮人文領域的文字分析、社會關懷、敘事行銷等強項能力，整合校內人文社科及管理學院、織品學院及設計中心，導入樂齡族群產業，透過AI智能編劇、電競敘事、機器人聊天等課程，發展更符合樂齡族所需的健康照護服務、精準醫療產品等。

中興大學中文系以研發製程設備的企業為合作對象，透過企業想建立品牌形象的真實需求，帶領中文系學生參與「故事行銷」模式的真實實作，培養說故事能力、熟悉商業模式及品牌行銷等，預計在企業上櫃後，為企業完成品牌人物故事敘寫、形象歌曲創發宣傳、商標商品視覺化文字等識別服務。

教育部表示，為透過各校第零期的試辦成果，傳遞並激發更多教師參與，已辦理6場徵件說明會及工作坊，並自即日起受理第1期計畫申請。此外，為使學生能善用現有表單工具提升資料調查、創意發想、設計思考及企劃行銷等實戰能力，計畫未來預定完成100組以上數位資源與工具箱(Toolkits)並建立學習地圖，供參與計畫師生有效運用。

第1期計畫分為A類重點學校發展暨區域資源整合中心、B類跨領域教師合作、C類個別教師提升等3種類型，最高補助經費額度分別為A類600萬元、B類250萬元及C類40萬元。計畫申請至5月31日中午12點截止， 相關資訊可上網（https://www.facebook.com/iLink.hss)查詢。