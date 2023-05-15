塔茅利巴斯州（Tamaulipas）公共安全部表示，這兩輛車在首府維多利亞城（Ciudad Victoria）外約半小時車程的地方發生車禍，隨後起火燃燒。
當局抵達事故現場後，發現聯結車車頭已不知去向。
塔茅利巴斯州檢方消息人士表示，調查人員不確定聯結車司機是肇事逃逸，還是也已於車禍中喪生。
消息人士表示，據信這輛廂型車屬於一家私人運輸公司，乘客當中還包括兒童。
消息人士表示，由於已在事故現場找到身份證明文件，據信罹難者都是墨西哥人。
墨西哥地方當局表示，一輛聯結車和一台廂型車今天在北部塔茅利巴斯州的高速公路上相撞，造成26人喪命。
塔茅利巴斯州（Tamaulipas）公共安全部表示，這兩輛車在首府維多利亞城（Ciudad Victoria）外約半小時車程的地方發生車禍，隨後起火燃燒。
當局抵達事故現場後，發現聯結車車頭已不知去向。
塔茅利巴斯州檢方消息人士表示，調查人員不確定聯結車司機是肇事逃逸，還是也已於車禍中喪生。
消息人士表示，據信這輛廂型車屬於一家私人運輸公司，乘客當中還包括兒童。
消息人士表示，由於已在事故現場找到身份證明文件，據信罹難者都是墨西哥人。
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