塔茅利巴斯州（Tamaulipas）公共安全部表示，這兩輛車在首府維多利亞城（Ciudad Victoria）外約半小時車程的地方發生車禍，隨後起火燃燒。

當局抵達事故現場後，發現聯結車車頭已不知去向。

塔茅利巴斯州檢方消息人士表示，調查人員不確定聯結車司機是肇事逃逸，還是也已於車禍中喪生。

消息人士表示，據信這輛廂型車屬於一家私人運輸公司，乘客當中還包括兒童。

消息人士表示，由於已在事故現場找到身份證明文件，據信罹難者都是墨西哥人。