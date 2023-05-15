台南成大扶輪社攜手台南市婦女會贊助台南市市59所偏鄉學校1470名學生前往台南文化中心欣賞舞鈴劇場《VALO首部曲-阿米巴》演出。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲致贈台南成大扶輪社社長羅清拔感謝狀。（洪榮志攝）

台南成大扶輪社為讓偏鄉學子能在童年時期留下快樂回憶，攜手台南市婦女會贊助全市59所偏鄉學校1470名學生，於21日搭乘37輛大型遊覽車，前往台南文化中心欣賞舞鈴劇場《VALO首部曲-阿米巴》演出；舞鈴劇場也特地調整演出內容，除希望小朋友都能看得懂，也讓藝術教育從小扎根。

今天市府舉辦記者會時，市長黃偉哲致贈台南成大扶輪社社長羅清拔及台南市婦女會理事長顏淑熒感謝狀，肯定他們的公益善行。

黃偉哲表示，台南成大扶輪社及台南市婦女會早在去年4月即拜會市府及相關局處洽談合作事宜，除邀請偏鄉學子觀賞表演，連活動前後的交通接送、表演結束後的小禮物及餐盒都設想周到；市府也積極提供相關協助，由教育局負責跨局處協調、提供聯繫窗口及處理行政庶務工作，交通局協助洽談遊覽車業者商議優惠價格及車輛優先調度，文化局協助文化中心場地安排及入場動線事宜等，大家一起讓活動圓滿。

台南成大扶輪社社長羅清拔指出，該扶輪社每年定期舉辦公益活動，鑑於社福團體關懷兒童主要是提供課後輔導及照護、扶助等方案，期望透過此次活動從藝術教育的角度切入，輔導及關懷兒少身心發展，進而增進自信心，提高藝術涵養及興趣。

台南市婦女會理事長顏淑熒也說，成長環境資源較不足的孩子，面對更多挑戰將具有更強的韌性，並富有創意、想像力及解決問題的能力，希望透過此次藝術教育活動，啟發及引導他們潛藏內心的優勢特質，展現自我正向能量。

教育局長鄭新輝感謝台南成大扶輪社及台南市婦女會關懷偏鄉學子，他認為，此次活動的理念，與教育局持續推動及厚植台南學子美學創思力政策相契合，活動期間感謝各校帶隊師長，假日陪伴學生一起參與並留下美好回憶，也讓活動變得更有意義。