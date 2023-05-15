高雄80林姓老翁近期接到台北地檢署「檢察官」來電，稱黃翁涉嫌洗錢，需要把名下帳戶錢提領交由檢方保管，還稱「偵查不公開」，黃翁一聽嚇壞，立即到銀行提款，卻不慎按到結束通話鍵，黃翁著急回撥，但電話一直接不通，此時黃翁慌張到派出所詢問，員警得知直接跟黃翁講解是「假檢警」手法，並稱地檢署皆以公文通知，絕非打電話，黃翁聽聞拍桌怒稱「連養老金都騙！」。

據悉，黃翁12日接到自稱台北市警察局刑警，並稱黃翁名下銀行帳戶涉及洗錢，需要清查所有名下帳戶資金往來，並說偵查不公開，請黃翁勿告訴親友，黃翁聽聞一頭霧水，還沒反應過來時，又聽到自稱地檢署檢察官，稱黃翁配合清查資金來源，並將金錢全數提領交付地檢署保管，還稱全程不能掛掉電話。

黃翁一聽嚇壞，立即到附近銀行要提領帳戶約130萬元養老金，但黃翁卻在趕往銀行途中不慎按到通話結束鍵，當黃翁回撥電話時，卻發現撥不通，此時他認為會錯過檢方偵辦，慌張的跑到三民二分局陽明派出所詢問求助。

當陽明派出所員警聽聞黃翁描述後，立即跟黃翁講說此為「假檢警」手法，並稱地檢署正確流程是寄公文通知，並非致電通知，黃翁經過員警講解之下，茅塞頓開，並憤怒拍桌，表示「詐騙集團沒良心！連老人養老金都騙！」，並能順利保住積蓄，頻頻向員警道謝。