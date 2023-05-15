國民黨2024總統候選人即將出爐，代表民進黨參選的民進黨主席賴清德全力爭取民眾支持，今天晚間8點30分將首度開直播大啖美食，並宣布前屏東縣長潘孟安擔任他的競選總幹事，兩人將一起在臉書直播與民眾暢聊競選內容，暢談競選規劃。

賴清德在臉書表示，自從他的YT頻道開張後，收到許多賴好友的留言，期待看到更多他的「動態」，所以，他特別規劃新系列，邀請到他的最佳賴好友、紅色鋼鐵人 潘孟安以及發言人郭雅慧一起和她當直播主。今天晚上8點半，也將在FB透過直播，正式向大家宣布重要消息。

賴清德競選團隊則預告，直播中將公布潘孟安任總幹事。郭雅慧表示，自己今晚也將參與這次直播，向賴清德、潘孟安提問許多有趣內容。這是賴清德宣布參選以來，首度開直播和「賴好友」們互動，未來也將持續增加不同主題的直播內容。

今晚的直播將於「賴清德」、「潘孟安」、「郭雅慧」三個臉書粉絲專頁同步發布。她說，這次的直播主要會走輕鬆路線，由於是晚餐後宵夜時間，現場將會準備賴清德、潘孟安喜愛的宵夜美食與甜點，不只談選舉，也會和大家聊聊兩人相識過往與革命情感。