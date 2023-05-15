為營造客語友善環境及傳承客家文化，客家委員會與苗栗縣政府補助辦理「客話講故事」系列活動，苗栗市、頭份市及三義鄉等3鄉鎮市即日起至11月將接力辦理 25場客話講故事活動、11場客語說故事志工培訓課程，邀請小朋友共下聽故事，也歡迎有興趣的民眾加入志工行列，為客話扎根盡一份心力。

「客話講故事」系列活動已連續辦理兩年，鄉鎮市公所於固定場域推展客語說故事活動，透過生動活潑的講述方式，營造活潑氛圍，使孩童在輕鬆愉快的情境下自在學習，並運用客話繪本，結合遊戲與客家樂曲方式進行。今年更擴大客話講故事志工招募與增能，期望透過客話講故事傳遞原鄉傳統文化底蘊，並希望透過多元的客語說故事模式，讓孩子樂意學客語、聽客語，進而講客語。

苗栗市公所5、6月規劃9場志工團運作及增能交流活動、7月到10月底辦理12場次的特色及志工講故事活動；頭份市於7月辦理2場志工增能課程、6月起到11月辦理9場的特色及志工講故事活動；三義鄉公所則從7月起到11月辦理4場特色講故事活動，公所積極招募說客語故事的志工伙伴進行培訓，也歡迎家長們帶著小朋友共下來聽故事，相關活動內容及志工招募訊息，可洽上述三個鄉鎮市公所。

文化觀光局長林彥甫表示，為了讓小朋友更容易親近自己的母語文化，此次活動結合中央、地方縣市政府、鄉鎮市區公所的資源，推展客語說故事活動，藉由說故事老師生動地講述技巧，並善用客委會近年開發的客語教材資源，以繪本、故事作為載體，希望經由沉浸式客語學習方式，促進孩童、家庭與客語的友善連結，讓客語向下札根，也希望更多的志工伙伴加入說故事行列，讓各地都能聽到客語故事，營造友善的講客空間。