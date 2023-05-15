近日網路瘋傳一張抗議台大學生會布條的照片，該布條稱，台大不需要覺青學生會。對此，台大學生會體系出身的國民黨台北市議員徐巧芯爆料，台大學生會從以前就非常的綠，她並認為，這個嗆聲布條的出現，代表連學生都受不了，質疑學生會只會幫民進黨講話。

台大學生掛布條抗議學生會。（圖 / 取自「政客爽」臉書）

徐巧芯昨（14）日在中天政論節目《週末大爆卦》中指出，不少參與學生會的學生都會關注公共事務，他們出社會後也會走上政治這條路，但台大學生會到目前為止，只有選出過台北市副市長林奕華一位立場偏藍的會長，且據說林當年是靠著泛綠分裂才選上的。

徐巧芯認為，台大學生會去掛布條，就是因為發現本來應該要有公信力、幫忙學生爭取權益的學生會，完全偏向民進黨、在碰到綠營「傷害」學生的議題，如兵役延長等，學生會似乎都沒有站出來替他們發聲、捍衛權益，難怪會被拉布條抗議。

徐巧芯接著說，只要大選的選情有利於民進黨，台大學生會就會籌備返鄉列車，若有利於國民黨則不會有；前新竹市長林智堅爆出論文抄襲案時，台大學生會僅表示中立。徐巧芯更火大稱，台大前校長管中閔爆出「卡管案」時，學生會竟不見蹤影，最後是一群挺管的學生，組成「挺管爺小組」來聲援他。